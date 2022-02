DeRozan bullizza Beverley

Ad

"Sei troppo basso, non mi puoi marcare". La mimica di DeMar DeRozan verso Patrick Beverley è chiarissima dopo un canestro col classico fade-away, sottolineando che il difensore dei Timberwolves è troppo basso per impedirgli di segnare. L'asso dei Bulls chiude con 35 punti nel successo su Minnesota e diventa il secondo nella storia della franchigia con 4 gare di fila da almeno 35 punti. L'altro? Michael Jordan ovviamente.

NBA Phila ok in attesa di Harden; Cavs, Celtics e Bulls ok 2 ORE FA

Murray nella storia degli Spurs

San Antonio domina ad Atlanta, trascinata da DeJounte Murray. L'All Star chiude con 32 punti, 15 assist e 10 rimbalzi, il primo nella storia della franchigia con una tripla doppia da 30+15+10: per DJ si tratta della 15esima tripla doppia in carriera e diventa il leader storico degli Spurs davanti all'ammiraglio David Robinson.

Embiid domina in attesa di Harden

Aspettando l'arrivo del Barba, ai 76ers prosegue il dominio di Joel Embiid: contro OKC firma una gara da 25 punti, 19 rimbalzi e 5 stoppate. Per Jo-Jo 10 punti e 11 rimbalzi nel solo primo periodo, il primo di sempre nella storia dei 76ers con una doppia doppia nel quarto di apertura.

La prima di Haliburton e Hield coi Pacers

Debutto amaro per Haliburton e Hield in maglia Pacers, sconfitti in casa dai Cavs dell'ex Caris LeVert. Per Tyrese ci sono 23 punti con 6 rimbalzi e 4 triple, Buddy flirta con la tripla doppia, 16 punti, 9 rimbalzi e 8 assist.

La figuraccia di Reed

Questa va dritta dritta nelle figuracce di Shaqtin'a Fool: Paul Reed dei 76ers si lancia in contropiede, prova la schiacciata rovesciata ma combina un vero disastro. Ritenta, sarai più fortunato.

NBA Phila ok in attesa di Harden; Cavs, Celtics e Bulls ok 2 ORE FA