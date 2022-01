DeRozan chiama gioco

Finale di partita da sogno per i Chicago Bulls e in particolare per la stella DeMar Rozan, che "chiama gioco" e la risolve sulla sirena del quarto quarto con incredibile bomba dal palleggio, su una gamba sola. Che favola!

LeBron esagerato

Altro giro, altra nottata "ridicola" per LeBron James, che dà il personale benvenuto al 2022 con una prestazione monstre contro i malcapitati Portland Trail Blazers: momento magico per l'infinito campione.

Addio Sam Jones

Si è spento all'età di 88 anni il 10 volte campione NBA coi Boston Celtics Sam Jones, la cui maglia #24 era stata ritirata al momento stesso del suo ritiro. Minuto di silenzio e video celebrativo da parte del TD Garden doverosi per una leggenda dello sport americano...

Allen spaccatutto

La schiacciata del giorno è quella del centro dei Cleveland Cavaliers Jarret Allen... Monster Slam!

Valentine per Rondo

Svelati gli "estremi" dell'affare Rajon Rondo ai Cleveland Cavaliers: a fare il percorso inverso, destinazione Los Angeles, è Denzel Valentine...

Embiid: "Senza Kobe non giocherei a basket: le Finals del 2010 mi hanno cambiato la vita"

