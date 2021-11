OG Anunoby re del Madison

Al Madison Square Garden si celebra la prima partita di sempre in NBA, tra New York Knicks e Toronto Huskies l'1 novembre 1946 in Canada. Stavolta ci sono i Raptors e c'è soprattutto OG Anunoby che firma il successo dei suoi con la sua miglior gara di sempre: 36 punti, massimo in carriera!

DeRozan e la rimonta Bulls da -19

Sesta vittoria in sette partite per i Chicago Bulls che sbancano Boston rimontando da -19 con un quarto periodo da 39-11. Determinante DeMar DeRozan con 37 punti, la sua miglior prova in maglia Bulls!

Celtics nei guai: Smart bacchetta Tatum e Brown

A Boston il clima non è dei migliori, e non parliamo del vento gelido che spira sul New Englans. I Celtics sono 2-5, hanno perso coi Bulls dopo essere stati a +19 e Marcus Smart non le manda a dire in conferenza stampa: "Nello scouting report di tutti c'è scritto che bisogna costringerli a passare la palla, perché loro due non vogliono farlo".

I giovani Magic volano con Franz Wagner

Il presente non sembra così roseo ma per il futuro si può essere ottimisti agli Orlando Magic guardando alla bella vittoria contro i Timberwolves firmata da Cole Anthony, 31 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, e dal rookie tedesco Franz Wagner, 28 con 5 triple e la schiacciata della notte.

I tifosi 76ers chiamano Dame Lillard

Il pubblico di Philadelphia non perde l'occasione per far sapere a Damian Lillard di volerlo in maglia 76ers, magari con uno scambio col "separato in casa" Ben Simmons. Intanto Phila batte i Trail Blazers: Dame, sicuro di voler rimanere in Oregon?

Westbrook: "Gasol era il mio giocatore preferito mentre crescevo"

