Chris Paul aka Point God

Ad

I Phoenix Suns non si possono fermare: Nets piegati e 11 vittorie in fila per la miglior squadra della Lega. Al timone c'è il capitano Chris Paul, ormai sempre in versione "Point God". Fanno 47 assist e appena 6 palle perse per il leader dei Suns che entra di diritto nella corsa a MVP!

NBA Phoenix arriva a 11 di fila, Golden State supera gli Spurs 3 ORE FA

I giovani Warriors conquistano San Antonio

No Curry, no Thompson, no Wiggins, no Green, no Iguodala, no Bjelica, no Porter. Eppure i Warriors sbancano San Antonio, battuti gli Spurs in volata. Decisivo Jordan Poole, 31 punti e la tripla del definitivo sorpasso, brillano i rookie Kuminga e Moody (6 triple).

Trent Jr. bollente ma Drake pensa ad altro

Toronto batte ancora Miami e Gary Trent Jr. esplode con un'altra prova pazzesca, la quinta in fila con almeno 30 punti e 5 triple, roba che in NBA han fatto solo Harden, Curry e Lillard. Nonostante questo, il tifoso Drake in tribuna sembra interessato ad altro...

Stoppata ed espulsione Ingram

Niente, in NBA qualsiasi gesto "provocatorio" non viene lasciato passare. Nella gara tra Pelicans e Pistons, Brandon Ingram cancella Frank Jackson con la stoppata e poi gli esulta in faccia: secondo tecnico e dritto sotto la doccia. "Pensavo che Frank dicesse loro che siamo amici, ma non lo ha fatto", ha detto Ingram, amico ed ex compagno di Jackson a Duke, sottolineando che quella era un'esultanza scherzosa.

La schiacciatona di DeRozan

E' uno dei re del gioco dal mid-range, ma questo non vuol dire che non possa finire al ferro. Ecco, schiacciata tonante di DeMar DeRozan sopra tutta la difesa dei Magic.

NBA Phoenix arriva a 11 di fila, Golden State supera gli Spurs 3 ORE FA