Alex Caruso è il "Principe di Bel Air"

Dopo i Clippers, i Chicago Bulls battono anche i Lakers a Los Angeles trascinati da DeRozan, LaVine e Lonzo Ball. Ma i riflettori sono tutti per lui, il vero "Principe di Bel Air", ovvero Alex Caruso, che si becca addirittura un video tributo per il suo passato gialloviola.

NBA I Bulls spazzano via i Lakers, Wizards e Suns rulli, Gallo ok 2 ORE FA

Luka contro il "brate" Jokic

Dallas-Denver diventa un derby in salsa balcanica tra Doncic e Jokic, due "brate", due fratelli, che si stimano e sono amici, non come coi Morris... Alla fine vincono i Mavs e la chiude Luka con una magia delle sue!

Suns, date il contrattone a DeAndre Ayton

Prima dell'inizio della stagione ha fatto scalpore il fatto che i Suns che non abbiano dato l'estensione al massimo salariale a DeAndre Ayton. Beh, il centro delle Bahamas starà "protestando" con prestazioni sottotono... Nah, unico in NBA ad oltre 15 punti, 10 rimbalzi e il 60% al tiro, e 9 vittorie di fila per Phoenix. Pagate questo cristiano!

Cade sta arrivando, attenzione!

I Pistons continuano a perdere ma Cade Cunningham, la numero 1 dell'ultimo Draft, sta risalendo la corrente manco fosse un salmone. Il rookie texano ha firmato una prova da 25 punti, 8 rimbalzi, 8 assist con 5 su 11 da tre contro i Kings, diventando il più giovane di sempre con una gara da 25, 8, 8 e 5 triple a 20 anni e 51 giorni, meglio di giocatorini del calibro di LeBron James, Trae Young e Luka Doncic.

Shumpert show a "Ballando con le stelle"

Gregario sui parquet NBA, assoluto MVP sulla pista di "Dancing with the Stars"! Iman Shumpert, ex guardia di Cavs e Knicks tra le altre, stacca il biglietto per la semifinale della versione americana di "Ballando con le Stelle" e punta dritto al titolo!

