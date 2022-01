Doncic chiama rissa

Ad

Sono riusciti a far incaxxare anche Luka Doncic, è ufficiale! Alla plateale provocazione di Moe Wagner la super star slovena ha perso la testa. Come si dice in questi casi "gli è uscito l'indiano". Vedere per credere...

NBA Golden State domina Chicago, si ferma Memphis IERI A 08:07

Durant, oh no!

Attendiamo speranzosi il nuovo bollettino medico: Kevin Durant si è provocato una distorsione al ginocchio dopo il fortuito impatto con il compagno di squadra Brown abbandonando immediatamente il parquet. Dita incrociate!

Deuce Tatum show

Ancora una volta i figli dei campioni NBA rubano la scena! Qui il figlio di Jayson Tatum caldeggia la candidatura del padre al prossimo All Star Game con una trovata da showkid...

Shaq in the building

C'era anche Sua Maestà Shaquille O'Neal al palazzetto per il big match tra Miami Heat e Philadelphia 76ers. Per l'occasione, Joelone Embiid ha sfoderato lo smoking bianco. Con motivazione extra...

Che succede, Lakers?

Parafrasando liberamente il Morgan di Sanremo 2020 "Che succede Lakers?" Sconfitta indecorosa contro i Denver Nuggets e record che precipita sotto il 50% di vittorie. Così non va, esclamerebbe Jacques II de Chabannes de La Palice....

NBA Cadono Bulls e Bucks, Nets e 76ers ok, Knicks on fire 3 ORE FA