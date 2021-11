Luka Magic

104 pari, ultimo possesso del match tra Mavs e Celtics: qualunque bipede senziente accorso all’American Airlines Center sa che Luka Doncic si prenderà la tripla sulla sirena in step-back©. Tre mastini di Boston gli si mettono alle calcagna ma niente da fare, la palla entra. Inesorabilmente. Noi abbiamo già strappato la Zanichelli, aiutateci voi a coniare nuovi aggettivi per questo qua…

Russell Westbrick

Russ sfodera la sua nemesi contro i Blazers sparacchiando manco fosse Sandy Lyle al playground di E Alla Fine Arriva Polly. I Lakers – orfani di Lebron e con AD costretto al prematuro forfait per problemi di stomaco – sono disastrosi e l’ex OKC, Houston e Washington è il volto copertina. Si fa per dire…

Gallo dal parcheggio

Direttamente dal parcheggio del Footprint Center… Danilo Gallinari da Graffignana!

Embiid, attentato a Lonzo

Joel Embiid indossa il mantello da EMVPIIID trascinando gli inarrestabili 76ers (Ben Simmons chi???) all’ennesimo successo, stavolta in casa dei Bulls: è in the zone, segna la tripla decisiva, trolla il pubblico avversario, ma in preda a una sorta di trance agonista rischia contestualmente di cancellare dalla faccia della terra il malcapitato Lonzo Ball…

Porter jr da Shaqtin’a Fool

Pronto Shaq, sei a corto di materiale per la prossima puntata? Niente paura, fratello, all’assist provvediamo noi!

