Un altro primato per Luka Doncic

Impressionante quello che sta facendo Luka Doncic che stampa un'altra prova maiuscola nel successo dei suoi Mavericks a New Orleans. Lo sloveno chiude con 49 punti, 15 rimbalzi, 8 assist e 7 triple, e va oltre quota 45 per la terza volta nelle ultime quattro partite. Diventa inoltre il quarto giocatore nella storia dopo Wilt Chamberlain, Elgin Baylor e Walt Bellamy con più partite da 45+15+5 all'interno di un mese, il primo da Wilt nel 1966.

Overtime fatale per gli Hornets

Crisi nera per gli Charlotte Hornets che perdono in casa contro Miami nell'ultima gara pre All Star Break: i Calabroni sono 1-9 nelle ultime 10, soprattutto non vincono mai in overtime. Sono 0-6 quando la partita prosegue al supplementare.

David Duke si porta a casa il ferro

Per la giocata della notte stiamo al Barclays Center con David Duke, matricola dei Brooklyn Nets. What a dunk!

Anthony Davis fuori 4 settimane

Brutte notizie per i Los Angeles Lakers che dovranno fare a meno per circa un mese di Anthony Davis, infortunatosi alla caviglia nella gara vinta contro gli Utah Jazz. Un brutto colpo per i gialloviola che rischiano seriamente di perdere terreno nella corsa ai playoff e al Play-In.

Enes Freedom candidato al Nobel per la Pace

Riconoscimento molto importante per Enes Kanter, da qualche mese Enes Freedom, che è stato inserito nella lista dei candidati per il premio Nobel per la Pace 2022. L'ex giocatore dei Boston Celtics, cittadino americano da poco tempo, è da anni impegnato in una battaglia a distanza con il leader turco Erdogan per la difesa dei diritti umani.

