Stellare Luka Doncic

Ad

Impressionante gara di Luka Doncic contro i 76ers: 33 punti, 13 rimbalzi e 15 assist, e 44esima tripla doppia in carriera nella vittoria su Philadelphia. Lo sloveno è andato in tripla doppia contro 24 squadre su 30. E ci ha messo pure sta perla!

NBA Tripla doppia Doncic. Crisi nera per Brooklyn, bene Chicago e Cleveland 38 MINUTI FA

C'è un canestro da sistemare: arriva Marjanovic

Qualcosa non torna a Dallas: dopo una tripla segnata, Doncic fa notare che il ferro non è perfettamente dritto! Serve l'intervento di qualcuno, ci prova il gigante Marjanovic, ma alla fine serve uno stop di 44 minuti per aggiustare e correggere il problema.

I Nets pronti a cedere Harden?

I Brooklyn Nets perdono la settima gara di fila contro Utah e sono 2-8 dall'infortunio di Durant. E' il momento di fare qualcosa? Sembra di sì! Secondo Shams Charania i Nets sarebbero pronti a cedere subito James Harden, molto deludente, e Philadelphia sarebbe pronta a sedersi ad un tavolo per uno scambio con Ben Simmons.

Covington e Powell dai Blazers ai Clippers

Primo scambio di rilievo in vista della trade deadline del 10 febbraio: i Portland Trail Blazers iniziano le operazioni di smantellamento mandando ai Clippers Powell e Covington, due giocatori che possono aiutare gli angeleni nella corsa ai playoff e far scendere Portland sotto la soglia della luxury tax.

Le squadre del Rising Stars Tournament

Sono stati composti i 4 team che si daranno battaglia nel nuovo torneo che sostituisce il Rookie Game: 4 squadre composte da 7 giocatori ciascuna, 12 del primo anno, 12 del secondo anno e 4 talenti del Team Ignite di G-League, con 4 "allenatori" speciali come le leggende NBA Gary Payton, Rick Barry, Isiah Thomas e James Worthy!

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi 16 ORE FA