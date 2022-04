16esimo tecnico per Doncic: scatta la squalifica

Ad

I Dallas Mavericks asfaltano Portland e si assicurano il fattore campo al primo turno dei playoff per la prima volta dal 2011, quando vinsero il titolo, ma perdono Luka Doncic in vista dell'ultima di regular season. Lo sloveno ha incassato il 16esimo fallo tecnico della stagione dopo aver protestato per un mancato fallo a suo dire e quindi scatta la squalifica. "Mi è stato dato un tecnico per aver chiesto come fosse possibile che quel contatto non fosse fallo. Tutto qui, non ho detto altro", il commento di Luka. "Quando stavo andando verso il tavolo, era a 5 metri di distanza ma continuava a lamentarsi, per cui le proteste reiterate gli sono valse il tecnico", la spiegazione del capo arbitro Tony Brothers.

NBA Vittorie per Suns e Bucks, bene anche Miami e Nets UN' ORA FA

I Nets sorpassano i Cavs con un super Durant

Un eccellente Kevin Durant da 36 punti - 16 nel primo periodo, 40esimo trentello in maglia Nets - permette a Brooklyn di battere i Cavs nello scontro che vale il settimo posto e quindi il fattore campo al Play-In, che per i Nets sarebbe proprio contro Cleveland.

Giannis si porta a casa il ferro

Un'altra partitona di Giannis Antetokounmpo che chiude con 30 punti, 13 rimbalzi e 8 assist in appena 28' nel successo dei Bucks a Detroit, prova impreziosita da una delle schiacciate più belle della notte. 21esima gara da almeno 30+10+5 per Giannis, una in più di Nikola Jokic.

Vittorie in rimonta per Suns e Raptors

Toronto supera i Rockets col canestro a fil di sirena di Gary Trent risalendo da -24, Phoenix sbanca i Salt Lake City colmando un divario di 17 punti nel quarto periodo. Raptors e Suns si confermano tra le migliori quattro squadre di questo finale di regular season.

Bulls in crisi nera. LaVine: "Siamo imbarazzanti"

Momento pessimo per i Chicago Bulls, travolti in casa dagli Hornets, al quarto ko di fila allo United Center e col sesto peggior record dopo l'All Star Game, 7-15. Zach LaVine commenta così i fischi del pubblico: "Hanno fatto bene, ce li meritiamo: siamo imbarazzanti. Sappiamo che sono dalla nostra parte, ma dobbiamo giocare meglio per meritarci il loro supporto".

NBA Caviglia dolorante, stagione finita per LeBron James 15 ORE FA