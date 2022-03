Luka Doncic semplicemente clamoroso

Ad

Uno show quello messo in piedi da Luka Doncic sotto i riflettori di Hollywood: lo sloveno, 23enne da pochissimo, guida i Mavericks al successo sui Lakers con 25 punti, 8 rimbalzi e 5 assist, soprattutto realizza o assiste 13 dei 15 punti del parziale decisivo di Dallas (da 97-94 a 104-109).

NBA Towns trascina Minnesota contro i Warriors. Doncic batte LeBron 3 ORE FA

Un altro ko: "Logo" LeBron non basta ai Lakers

Decima sconfitta nelle ultime 13 per i Lakers, battuti in casa dai Mavs di Doncic. Ancora una volta vana la prova da 26 punti, 12 rimbalzi e 5 assist di LeBron James, che segna anche dal logo di centrocampo! Dal 9 gennaio il Re viaggia a 29 punti, 9 rimbalzi e 6 assist di media col 52% al tiro ma i Lakers sono 6-15 di record da lì: incredibile.

Warriors in crisi: manca Draymond Green

Momento pessimo per i Golden State Warriors che a Minneapolis perdono le sesta gara nelle ultime otto e sembrano ormai destinati al sorpasso da parte di Memphis al secondo posto a Ovest. A febbraio i Dubs hanno il 15esimo attacco e la 16esima difesa per rating, tutt'altro che bene: secondo l'ex giocatore e ora opinionista Kendrick Perkins tutto è legato all'assenza di Draymond Green, "cuore e anima" della squadra.

Cade Cunningham al ferro

Qualcuno aveva dei dubbi sulle doti atletiche di Cade Cunningham... guardando questa schiacciata non si direbbe per il rookie dei Detroit Pistons!

Isaiah Thomas firma con gli Hornets

Non ha rinunciato all'idea di tornare in NBA Isaiah Thomas: dopo le esperienze non felici con Lakers e Mavericks, l'ex stella dei Celtics firma un accordo di 10 giorni con gli Charlotte Hornets. Thomas è reduce da tre gare in G-League in cui ha viaggiato a 41 punti di media.

NBA Towns trascina Minnesota contro i Warriors. Doncic batte LeBron 3 ORE FA