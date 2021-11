Durant elogia l'amico Steph

In America si dice "game recognizes game", quando un giocatore riconosce ed elogia i meriti dell'avversario. E' successo a Kevin Durant, che ha parlato così dell'amico-rivale Steph: "E' un maestro in quello che fa... Quando giochi al livello di un All Star, di un MVP, di un hall of famer, meriti soltanto rispetto".

NBA Golden State schianta Brooklyn, vincono Utah e Clippers 2 ORE FA

Curry supera le 2.900 triple in carriera

Il record di Ray Allen è destinato a svanire, è solo questione di tempo: Steph Curry piazza 9 triple al Barclays Center (37esima gara in carriera da 9 o più bombe... il secondo è a 9) e scollina quota 2900, arrivando a 2908! Il figlio di Dell vede avvicinarsi le 2.973 di "He Got Game", -65.

Gary Payton con la giocata della partita

Ormai sta diventando una consuetudine... La giocata più spettacolare tra Nets e Warriors la firma Gary Payton II che, dopo la palla rubata, si lancia in contropiede e inchioda a due mani sull'alzata di Draymond Green.

Il rituale pre-partita di Curry e Barbosa

Da buon brasiliano, l'ex giocatore e ora nello staff dei Warriors Leandrinho Barbosa si inventa un esercizio pre partita con Steph Curry: scambio coi piedi e poi ricezione e bomba dall'angolo per Steph.

Lo Staples Center cambia nome a Natale

Dopo 22 anni non sarà più Staples Center! Il palazzo di Lakers e Clippers, nella zona di downtown Los Angeles, cambierà nome: secondo The Athletic dal giorno di Natale si chiamerà Crypto.com Arena. L'azienda di Singapore che si occupa di cryptovalute pagherà 700 milioni di dollari in 20 anni per i "naming rights", il contratto più remunerativo di sempre in questo campo.

Assist, stoppate, triple: le magie di Doncic a Tokyo 2020

