"Go home, KD!"

Ad

Lo ha fatto davvero: Joel Embiid ha catturato il rimbalzo finale della sfida tra Philly e Brooklyn nella città dell'amore fraterno e ha sostanzialmente sollecitato gli avversari - Durant in testa - a tornarsene bellamente a casa. Qui le immagini, vedere per credere (e che soggetto Joelone!)...

NBA Morant guida Memphis contro i Lakers, Boston ko coi Clippers IERI A 07:35

Rondo ai Cavs

"Bombone" di mercato a rendere più frizzante la nottata NBA: orfani per il resto della stagione di Collin Sexton e Ricky Rubio, gli ambiziosi Cavs si sono fiondati sul mercato per assicurarsi il playmaker dei Lakers Rajon Rondo. Affare fatto per il veterano, si chiuderà oggi!

Becky Hammon lascia l'NBA

Finisce il sogno di Becky Hammon di diventare head coach di una franchigia NBA, ma per una porta che si chiude si apre un portone: diventerà il capo allenatore più pagato di sempre in WNBA alla guida delle Las Vegas Aces'. Contrattone stellare in arrivo, ma prima la preparatissima Hammon chiuderà la stagione sotto l'egida del mentore Gregg Popovich a San Antonio.

Klay sarà starter

È sempre più vicino il rientro di Klay Thompson sul parquet dopo il calvario dettato dall'ennesimo infortunio: stando alle parole di Steve Kerr quando rientrerà sarà subito titolare. Niente pino, dunque, per il secondo violino dei Golden State Warriors. L'altro Splash Brother Steph Curry lo aspetta a braccia aperte.

La reverse di Mobley

Qualcuno ventila addirittura la possibilità che raggiunga Lebron James come pedina dell'affare Rondo, ma noi non vogliamo crederci: privarsi di Evan Mobley sarebbe totale follia. Questa la sua "reverse" nella notte, nella sfortunata sfida ai Wizards di Beal e Kuzma. Unicorno.

Embiid: "Senza Kobe non giocherei a basket: le Finals del 2010 mi hanno cambiato la vita"

NBA Embiid e Giannis trascinano Philadelphia e Milwaukee 2 ORE FA