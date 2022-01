Kennard e la rimontona dei Clippers

Contro i Los Angeles Clippers di quest'anno, nessuna gara è mai finita. Pur senza le stelle Leonard e George, i Clips la spuntano a Washington dopo essere stati a -35 e vincono grazie al gioco da 4 punti a fil di sirena di Luke Kennard! Una rimonta del genere non si vedeva dal 2009 (i Kings contro i Bulls da -35), e i Clippers sono la prima squadra in 25 anni a piazzare tre rimonte da almeno 24 punti (tutte in due settimane!).

Joel Embiid è esagerato

Momento di forma straripante per Joel Embiid che chiude con 42 punti, 14 rimbalzi e 4 stoppate in soli 33' nella vittoria dei 76ers sui Pelicans. Per la quinta gara in fila Jo-Jo ha più punti che minuti giocati e firma la quarta partita consecutiva da almeno 35+10, il quarto di sempre dopo Shaq O'Neal, Anthnoy Davis (4 gare), e Karl Malomne (5).

Attenzione a Jonathan Kuminga

La schiacciata della notte è di Jonathan Kuminga! Il rookie dei Warriors, originario del Congo, si fa notare per la sua clamorosa potenza fisica per mettere il punto esclamativo sul largo successo contro Dallas: è il migliore dei suoi con 22 punti in 18', 8 su 9 al tiro e 4 su 4 da tre!

Il ritorno di Anthony Davis

Ha scelto il palcoscenico del Barclays Center per tornare sul parquet dopo 17 gare Anthony Davis. Il lungo di Chicago firma 8 punti e 4 stoppate nel successo netto dei Lakers sui Nets. Il suo primo canestro è più che discreto...

Cade Cunningham come Jordan e Iverson

Anche stavolta non basta per vincere ma Cade Cunningham si fa notare con una prova monstre nel ko dei Pistons coi Nuggets. La prima scelta assoluta dell'ultimo Draft chiude con 34 punti, 8 rimbalzi, 8 assist, 2 recuperi, 4 stoppate e 6 triple, e diventa la terza matricola negli ultimi 40 anni a comandare la sua squadra nelle sei categorie statistiche. Gli altri due? Michael Jordan e Allen Iverson.

