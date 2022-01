Favola Alvarado

Ad

Madison Garden terreno di conquista per l’eroe per caso Jose Alvarado, classe 1998 di Brooklyn, New York. Undraftato, two way contract, ma capace di essere funzionale per i suoi New Orleans Pelicans con una consistente prestazione da 13 punti addizionati da 4 assist in casa degli altalenanti New York Knicks. Il suo genuino entusiasmo a fine partita dice un po’ tutto…

NBA Jokic domina con 49 punti, i Bucks sorridono grazie ad Antetokounmpo IERI A 08:02

CP3 clutch

Come un pugnale. Nel momento cruciale del big match tra Dallas Mavericks e Phoenix Suns è Chris Paul a spezzare i sogni di rimonta dalla banda Doncic con la tripla clutch a ricacciare indietro gli avversari. Gara tutta in salita per i Suns, ma nel quarto e decisivo quarto CP3 al solito ha preso fuoco!

Justin cuore ingrato

La dura legge dell’ex si abbatte sullo Chase Center di San Francisco. A forzare il supplementare è il Campione del Mondo 2015 coi Golden State Warriors Justin Holiday, con una tripla tutt’altro che agevole. Una giocata che poi non riesce a Sua Maestà Steph Curry, incapace di forzare il match al secondo supplementare.

Assistente Nets multato

Quanto successo ieri sul campo dei Washington Wizards non poteva certo passare inosservato e non comportare conseguenze. L’assistente dei Nets David Vanteropool – reo di aver intercettato (!!!) un passaggio degli avversari – è stato punito con una multa di 10mila dollari. Nets a loro volta multati come club con una multa di 25mila dollari.

Montagne russe per Julius

Da giocatore più migliorato della stagione a giocatore più involuto dell’anno? Presto per emettere sentenze, ma il #30 dei Knicks Julius Randle non si sta rivelando un leader per la franchigia della Grande Mela. Statistiche imbarazzanti quelle di stanotte per il prodotto di Kentucky e contestualmente momento più delicato dell’anno per la schiera di coach Thibodeau.

NBA Indiana sorprende Golden State, Booker guida i Suns 2 ORE FA