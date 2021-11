Lebron senza limiti

Lebron James - lanciato in campo aperto dal fido compagno DeAndre Jordan - tocca un picco di velocità di 29 km/h prima di stampare al ferro la poderosa reverse slam. Non ci stancheremo mai di testimoniare la grandezza di questo uomo...

Durant alza il gomito

Anche gli unicorni perdono le staffe. Qui davvero ingiustificabile Kevin Durant, addirittura espulso dal campo dopo plateale gomitata ai danni del povero Kelly Olynyk, nella notte in cui l'altro violino Nets James Harden si prende la scena stampando la 59esima tripla doppia in carriera, buona per agganciare Larry Bird al 7° posto nella classifica all-time.

Vintage Melo

Elisir di seconda giovinezza per un Carmelo Anthony sempre più integrato nel sistema Lakers. Grazie a un'impattante linea statistica da 23 punti (con 5 triple) 2 rubate e 4 stoppate Melo contribuisce in misura signficativa al successo giallomalva sugli Houston Rockets. I numeri parlano di un giocatore ringiovanito di 5 anni...

Ancora un pizzico di Bridges

Basta Miles, ti prego, non serve davvero, abbiamo già gli occhi a cuoricino! Lo #0 di casa Hornets sfodera un'altra magata distribuendo l'assist della notte a beneficio del compagno Terry Rozier. Vedere per credere...

Re e principe di Halloween

Boban Marjanović vestito da Axl Rose. No, forse qui non serve aggiungere altro...

Premio della giuria per un Klay Thompson sempre più trasformista...

Kevin Durant, MVP della finale: i suoi 29 punti contro la Francia

