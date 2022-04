Gallinari festeggia col vino

Bicchiere meritato per Danilo Gallinari che si presenta in conferenza stampa con un calice di rosso dopo il successo di Atlanta contro Brooklyn. Il motivo? Coach McMillan è solito ricompensare il miglior giocatore dei suoi con una bottiglia di vino, ma visto che tutti i membri della panchina hanno contribuito alla vittoria (46-12 rispetto agli avversari), ne ha versato un calice ciascuno.

NBA Durant 55 punti, ma i Nets perdono con gli Hawks 3 ORE FA

Klay Thompson e la rimonta dei Warriors

I Golden State Warriors vincono una gara folle contro gli Utah Jazz e staccano il pass per i playoff, prima volta dal 2019. I Dubs rimontano da -21 nel primo tempo e poi da -16 a metà quarto periodo con un break di 18-0: decisivo Klay Thompson, 36 punti, 24 nella ripresa.

Losing effort per Kevin Durant

Nemmeno un Kevin Durant da 55 punti, massimo in carriera, è sufficiente ai Brooklyn Nets per vincere ad Atlanta: ora la squadra di Steve Nash è decima a Est, all'ultimo posto per il Play-In. Terzo cinquantello per KD, il massimo in una stagione per un giocatore di 33 o più anni: fermi a due ci sono LeBron James e Michael Jordan, tra gli altri.

Trae Young il guastafeste

Gli Atlanta Hawks rovinano la notte magica di Kevin Durant: o meglio, è Trae Young a mandare ko i Nets con 36 punti, 10 assist e 4 triple, l'ultima è quella che manda in archivio la sfida.

Cavs show a Broadway

Vittoria e spettacolo per i Cleveland Cavaliers al Madison Square Garden contro i Knicks: la giocata più bella è il contropiede con due assist "di tocco" di LeVert e Garland per la schiacciata di Moses Brown.

