Mostro Embiid: altra prova da MVP

Dominante Joel Embiid nel successo a Cleveland che permette ai 76ers di blindare il posto playoff: 44 punti, 17 rimbalzi e 4 stoppate per il camerunense, all'11esima gara da 40+11 in stagione. Soltanto Westbrook e Moses Malone ne hanno di più, 12, e sono stati poi eletti MVP, premio cui aspira anche Joel: "Se arriva, bene. Se non arriva, non so cos'altro dovrei fare. Penserei che mi odiano".

NBA Embiid gioca da MVP: 44+17 contro i Cavs, ko Suns e Bucks 5 ORE FA

Disastro Lakers: LeBron James mai così in basso

Contro i Nuggets arriva la sesta sconfitta dei Los Angeles Lakers che crollano a 31-47, undicesimi a Ovest e col Play-In in serio pericolo. I gialloviola si trovano dunque a 16 partite sotto quota .500 e coincide col punto più basso nella carriera di LeBron James: il Re, assente ieri per un problema alla caviglia, non era mai stato a questo punto della classifica.

Il tributo dei Raptors per Kyle Lowry

Dolce ritorno a Toronto per Kyle Lowry che vince la partita coi suoi Miami Heat e si gode anche il video tributo dei Raptors di cui è stato il simbolo per 9 stagioni. Non tornava alla Scotiabank Arena dal febbraio 2020 a causa della pandemia e non è riuscito a trattenere l'emozione.

I Sacramento Kings e la nemesi playoff

Con la sconfitta contro i Warriors, i Sacramento Kings salutano matematicamente la possibilità di qualificarsi per il Play-In. I californiani, reduci dall'ennesima stagione fallimentare, non parteciperanno ai playoffs per la 16esima stagione di fila, l'assenza più lunga nella storia NBA.

South Carolina campione NCAA al femminile

In attesa di sapere chi vincerà tra Kansas e North Carolina, si è chiuso il Torneo NCAA femminile col successo di South Carolina in finale contro Connecticut per 64-49. Le Gamecocks centrano il secondo titolo e Dawn Staley è il primo allenatore afroamericano a vincere più di un titolo collegiale, maschi e femmine che sia. Dominatrice Aliyah Boston, miglior giocatrice del match in una stagione da regina. Viceversa è la prima sconfitta per Geno Auriemma, storico coach di UConn, nella finalissima dopo 11 successi.

