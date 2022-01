Steph Back!

Dopo aver mancato il tiro per forzare l’OT contro i Pacers Steph Curry si rifà con gli interessi regalando l'elettrizzante vittoria ai suoi Golden State Warriors nella gara contro gli Houston Rockets. Lo step back a irretire Kevin Porter jr e il game winner dalla media fanno impazzire lo Chase Center. E parte la festa grande a Frisco!

Caruso maltrattato

Momento no per i Chicago Bulls e serata assai complicata per il povero Alex Caruso, che prima viene momentaneamente cancellato dal campo dalla stoppatona dell’MVP Giannis Antetokounmpo, per poi venire abbattuto da Grayson Allen (giustamente espulso nella circostanza!).

Piccolo fan invadente

Qui un giovanissimo tifoso degli Atlanta Hawks fa invasione di parquet per salutare il beniamino John Collins: peccato che quest’ultimo stesse per rimettere la palla a spicchi in gioco!! Peccati di gioventù...

Il Barba di prepotenza

Coast to Coast di James Harden nella gara tra San Antonio Spurs e Brooklyn Nets, dominata dalla franchigia newyorchese. Un’azione di prepotenza conclusa col punto esclamativo: il Barba sa ancora schiacciare, nevvero?!

Jalen Suggs, che botta!

Nottata spigolosa in NBA, l’avrete ormai capito! Qui la difesa (troppo) forte di Talen Horton-Tucker fa prendere il volo al malcapitato Jalen Suggs, il cui impatto col parquet è terrificante! Per fortuna nessuna conseguenza, fatta eccezione per l'inevitabile Flagrant 1 per il giocatore giallomalva…

