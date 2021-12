Giannis "blocca" i Rockets

Ci pensano i Milwaukee Bucks campioni NBA a fermare la squadra più calda della Lega, gli Houston Rockets, reduci da 7 vittorie. Ci pensa soprattutto Giannis Antetokounmpo che firma la quinta gara in carriera da almeno 40 punti, 15 rimbalzi e 5 assist (41+17+5 per precisione...) e piazza anche due stoppate, che gli permettono di diventare il primo nella storia della franchigia con 805!

Trae non gradisce le "attenzioni" di KD

Duello stellare ad Atlanta fra Kevin Durant e Trae Young, coi Nets che battono gli Hawks. Un confronto che fa scintille e che la star degli Hawks non gradisce particolarmente... Per Young 30 punti e 10 assist, la quinta gara di fila con almeno 25+10, unico a riuscirci dopo Westbrook e Jordan: forse Durant è invidioso.

La schiacciata di Tre Mann

La giocata della notte? Andate a Oklahoma City e citofonate "Tre Mann": schiacciata devastante della matricola dei Thunder che inchioda in testa a Ellington dei Lakers!

Il sosia di Carmelo Anthony

Ad una partita NBA vi può capitare di incontrare chiunque, persino un sosia di Carmelo Anthony: alla sfida tra Thunder e Lakers un fan dell'ex stella dei Knicks non ha perso l'occasione per farsi notare e finire anche tra le chicche di SportsCenter su ESPN.

Harry The Hawks esagera da metà campo

Non c'è molto da raccontare, le immagini parlano da sole: prodezza assoluta di Harry The Hawks, la mascotte di Atlanta che durante una pausa segna da metà campo tirando di spalle. Ok, una botta di cu.....

Assist, stoppate, triple: le magie di Doncic a Tokyo 2020

