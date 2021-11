Giannis per i record

Ad

30+20+5 in 35 minuti: Giannis ha voluto esagerare questa notte in un volgare impeto di potere, canterebbero i Pantera. Unicorno.

NBA Giannis show, Decima Suns, Portland rimonta Chicago 18/11/2021 A 07:33

Air Edwards

Paragone che non ci sembra nemmeno troppo blasfemo questa volta: su in alto il cartello "10" per il fenomeno dei Wolves...

+43???

Rimaniamo a Minneapolis: una vittoria con 43 punti di margine non è che la si vede troppo spesso, nevvero?!

Myles Turner super eroe

Siamo una rubrica semplice: schiacci in testa a tre avversari e ti guadagni un paragrafo ad hoc...

Simpson o NBA?

Quando pensavamo di averle viste tutte un "diversamente sobrio" tifoso dei Kings dalla prima fila vomita in campo come non ci fosse un domani costringendo gli arbitri a sospendere il match. Gobert: "Rideva mentre vomitava". Barnes: "Mai visto nulla del genere in 10 anni". Immagini per stomaci forti...

NBA Quarta vittoria di fila per Atlanta, Miami ko contro Washington 2 ORE FA