Giannis supera Kareem nella storia dei Bucks

Dopo i 40 punti contro i 76ers, Giannis Antetokunmpo ne mette 44 contro i Nets, firmando due vittorie di prestigio in chiave playoff. Il "Greek Freak" si conferma serissimo candidato a MVP, soprattutto fa la storia dei Bucks perchè supera una leggenda come Kareem Abdul-Jabbar come primatista per punti nella storia della franchigia, fermo a 14.211. Ora Giannis è primo per punti e stoppate, secondo in rimbalzi e assist, e quinto per recuperi per la franchigia del Wisconsin.

Anche DeMar DeRozan scrive 50

I Bulls battono i Clippers in overtime grazie alla prova monstre di DeMar DeRozan, 50 punti, il suo massimo in stagione. Fa impressione l'esplosione a livello realizzativo in questo periodo: con quello di "Deebo" sono 9 le prestazioni da 50 o più punti nel meso di marzo, lo stesso numero complessivo fino a febbraio. Anche in NBA è March Madness.

Mitchell col punto esclamativo

Gli Utah Jazz battono i Los Angeles Lakers, privi di James e Davis e col rischio di uscire anche dal Play-In. Il punto esclamativo sulla vittoria lo mette "Spida" Mitchell con la più bella schiacciata della notte.

Manu Ginobili verso la Hall of Fame

Si spalancano le porte della gloria eterna per Manu Ginobili. Secondo il sito The Athletic, il campione argentino ex Virtus Bologna e quattro volte campione NBA con gli Spurs, sarà uno degli eletti della classe 2022 della Hall of Fame, l'arca degli immortali. Con lui anche Swin Cash, Tim Hardway, George Karl e Bob Huggins.

Anche Ben Stiller nello spot NBA per i playoff

Svelato il nuovo capitolo di "NBA Lane" la serie di spot della Lega, l'ultimo dedicato ai playoff che scattano il 16 aprile. Tra i vari personaggi ci sono giocatori, leggende, giornalisti e anche stelle del jetset come Spike Lee, Ludacris e Ben Stiller. Quest'ultimo prova a replicare LeBron James nel "rito" pre partita del lancio del gesso. Un video tutto da gustare.

