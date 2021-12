Facu Campazzo è pura magia

Non è proprio una novità, ma ogni volta ti fa saltare sulla sedia con i suoi assist: Facundo Campazzo ne piazza 5 nel successo dei Nuggets su Washington e alcuni sono pura magia.

Tatum benissimo, ma non sempre...

Partita clamorosa di Jayson Tatum che firma il successo dei Boston Celtics contro i Bucks campioni in carica. 42 punti - ottavo quarantello in carriera, gli stessi di Paul Pierce prima dei 24 anni -, 7 triple a segno ma anche un passaggio tutt'altro che perfetto... degno di Shaqtin'a Fool.

Kerr scherza: "Farò riposare Steph a New York"

Umorismo in puro stile Popovich per Steve Kerr che, dopo la vittoria dei suoi Warriors a Indianapolis, parla chiaro: "Steph non gioca a New York, starà a riposo". Ovviamente nessuno gli ha creduto, Curry è a due triple dal superare il record di Ray Allen e quasi certamente lo centrerà questa notte al Madison Square Garden.

Pista di decollo libera per Jaren Jackson Jr

La giocata della notte è firmata da JJJ: linea di penetrazione sgomberata e schiacciatona a due mani per il lungo dei Memphis Grizzlies, che volano a loro volta!

Bulls decimati dal Covid: due gare rinviate

Il Coronavirus torna a minacciare l'NBA. Al momento ci sono una ventina di giocatori nel procollo anti-Covid (tra positivi e persone entrate a contatto con positivi), la metà sono dei Chicago Bulls che quindi non potranno giocare le partite con Pistons e Raptors: inevitabile il rinvio.

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

