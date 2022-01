Titanico Giannis Antetokounmpo

Se i Bucks sono i campioni in carica e se Giannis Antetokounmpo ha vinto due volte l'MVP, ci sarà un motivo! Impressionante prova di forza del greco che stampa una tripla doppia da 30 punti, 12 rimbalzi, 11 assist, più 3 stoppate, in meno di 30 minuti sul parquet: guida il box score, avversari compresi, in tutte le categorie statistiche, e firma la 28esima tripla doppia in carriera, le stesse di Michael Jordan.

NBA Milwaukee a valanga su Golden State, crollano i Nets 2 ORE FA

Tripla e balletto per Portis

Non c'era modo migliore per i Bucks e per Bobby Portis di celebrare un primo tempo da urlo, da 77-38 per i Milwaukee Bucks sui Warriors. Tripla sulla sirena del secondo quarto e "shimmy" del giocatore in maglia numero 9.

Lo zio Jeff schiaccia i Blazers

La giocata della notte è di Jeff Green, "Uncle Jeff", che si porta a casa il ferro con la tonante affondata su invito di Campazzo.

I Grizzlies non si fermano più: 11 vittorie

Sono un treno in corsa i Memphis Grizzlies: piegati i Timberwolves e 11esima vittoria di fila, sempre più terzi ad Ovest a 1.5 gare dai Warriors. Sugli scudi Jaren Jackson Junior con la terza gara in fila da almeno 20 punti e 5 stoppate: primo di sempre in maglia Grizzlies e primo in NBA da Anthony Davis nel 2014.

Cam Reddish ceduto ai Knicks

Prima importante mossa in vista della trade deadline del 10 febbraio: gli Atlanta Hawks cedono a sorpresa il giovane e talentuoso esterno Cam Reddish ai New York Knicks in cambio di Kevin Knox e una prima scelta 2022. A New York Reddish ritrova RJ Barrett, suo compagno nell'unica stagione al college a Duke.

Klay Thompson: "Notte indimenticabile, ne è valsa la pena"

