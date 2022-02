Buona la prima di James Harden coi 76ers

Ad

Balli, sorrisi, cenni di intesa: è un James Harden felice quello dell'esordio con la maglia numero 1 dei Philadelphia 76ers! Il "Barba" firma la vittoria sul campo dei Timberwolves con 27 punti, 12 assist e 8 rimbalzi, e infila 5 triple, lo stesso numero di bombe segnate da Ben Simmons in tutta la carriera con Phila...

NBA Spurs e Wizards, doppio overtime! Lakers sconfitti nel derby 3 ORE FA

LeBron James non vuole lasciare i Lakers

Il momento è tutt'altro che semplice, i Lakers perdono il sesto derby in fila coi Clippers e inevitabilmente si sprecano i rumors su un possibile addio di LeBron James ai gialloviola. Voci subito spente dal suo agente Rich Paul che, secondo ESPN, ha incontrato il general manager Pelinka e la proprietà Buss rassicurandoli sull'intenzione di LeBron di restare e riportare in alto i Lakers.

Lance Stephenson porta la gara all'overtime

Canestrone e via alle danze! Lance Stephenson infila la tripla allo scadere dall'angolo a fil di sirena e può esultare con un bel ballo: i Pacers però cadono in overtime in casa coi Thunder.

Pioggia di punti a Washington: vincono gli Spurs

Servono due overtime per decidere la gara della Capitale: i San Antonio Spurs battono gli Washington Wizards 157-153, 310 punti complessivi! Brilla il solito DeJounte Murray con la tripla doppia da 31 punti, 13 rimbalzi e 14 assist.

Suggs e l'auto-assist

La giocata della notte la firma il rookie degli Orlando Magic Jalen Suggs: auto-assist al tabellone e schiacciata al volo!

NBA Spurs e Wizards, doppio overtime! Lakers sconfitti nel derby 3 ORE FA