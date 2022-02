Crisi Nets: Harden è un disastro

A Sacramento arriva il sesto ko in fila per i Brooklyn Nets, un disastro da quando Durant è ai box per infortunio (2-7 di record). Soprattutto James Harden è irriconoscibile: contro i Kings chiude con 8 rimbalzi e 12 assist ma 6 perse e appena 4 punti, con 2 su 11 al tiro. Il Barba non segnava 4 punti dalla stagione 2010-11, quando era un panchinaro ai Thunder.

Anthony Davis inizia a scaldarsi

Senza LeBron James, è Anthony Davis che deve prendersi sulle spalle i Lakers. Il numero 3 firma il successo sui Blazers e chiude la serie di tre ko dei gialloviola con la doppia doppia da 30 punti e 15 rimbalzi: viaggia a 29 punti e 11 rimbalzi di media nelle ultime tre.

Desmond Bane nel segno del numero 2

Non sempre è facile crederci, ma stavolta la cabala ha esagerato con Desmond Bane! La guardia dei Grizzlies, nel successo sui Knicks, chiude con una sfilza di 2 nel box score nel giorno 2-2-2022, lui che come maglia ha la 22. Incredibile!

Il solito Ja Morant

Ja Morant è una giocata da Top 10 per il solo fatto di scendere sul parquet: schiacciata da urlo in contropiede alla Mecca contro i Knicks.

Disattenzione fatale di Doncic, Mavs ko

Prestazione sontuosa da 40 punti e 10 assist per Luka Doncic che però paga carissimo una disattenzione a tempo quasi scaduto: lo sloveno viene sorpreso alle spalle da Williams che riceve e segna il pareggio. Overtime e vittoria sorprendente dei Thunder a Dallas con 14 punti di Dort nel supplementare (contro gli 11 di tutti i Mavs).

