Ecco le riserve per l'All Star Game

Ad

I 30 capi alleantori NBA hanno selezionato le 14 riserve, 7 dall'Est e 7 dall'Ovest, che comporranno i roster dell'All Star Game di Cleveland. Saranno i due capitani, LeBron James e Kevin Durant, a fare le squadre in puro stile playground: in definitiva, dalla Western Conference arrivano il già citato James, Curry, Wiggins, Jokic, Morant, più Doncic, Booker, Paul, Green, Gobert, Mitcell e Towns; dalla Eastern Conference, oltre a Durant, ci sono DeRozan, Antetokounmpo, Young e Embiid, più Middleton, VanVleet, Lavine, Tatum, Brown, Butler, Harden e Garland.

NBA Atlanta stende Phoenix, Golden State facile su Sacramento 10 ORE FA

Drake si congratula con VanVleet

Per la prima volta da Ben Wallace nel 2006, un giocatore non scelto al Draft arriva all'All Star Game: si tratta di Fred VanVleet, stella dei Toronto Raptors, che riceve anche le congratulazioni di Drake, il cantante e produttore, fan numero 1 dei Raptors.

Festa per Karl-Anthony Towns

Docce gelata ma nel senso più bello per KAT Towns, travolto dall'affetto dei compagni nello spogliatoio dei Timberwolves per la chiamata alla partita delle stelle.

Trae Young stoppa i Suns

Per fermare Phoenix, miglior squadra della NBA e in striscia di 11 vittorie, serviva una prova maiuscola. Quella di Trae Young, in versione "Ice Trae", il meglio di sè, con 43 punti!

Klay Thompson sta tornando per davvero

Partita pazzesca di Klay Thompson che sta facendo passi da gigante al rientro dal doppio infortunio. Contro i Kings la stella dei Warriors chiude con 23 punti in 24': 20 arrivano in un primo tempo stellare da 7 su 7 al tiro con 6 su 6 da tre.

NBA Atlanta stende Phoenix, Golden State facile su Sacramento 10 ORE FA