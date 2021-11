Killer Steph

Psycho Steph, he's a killer! Discretto compendio delle qualità di Steph Curry da parte del telecronista della NBCS. On of those nights per Wardell Stephen Curry II e record di 18-2 per i Warriors!

Lebron vs Stewart, rematch

Lebron James vs Isaiah Stewart, capitolo secondo: stavolta nessuna rissa, ma un ambiente incandescente a Los Angeles con lo Staples Center senza il minimo dubbio sulla posizione da prendere...

L'altro Isaiah, Thomas!

Toh chi si rivede! Per le qualificazioni mondiali torna sui parquet Isaiah Thomas trascinando la Nazionale statunitense al successo contro Cuba scrivendo 21 punti sul referto e mettendo la tripla decisiva. Che dite, lo merita un posto nella Lega?

Holiday senza senso

Due cartoline sfolgoranti per Justin Holiday nella nottata: la stoppatona su Bobby Portis e la schiacciata reverse a posterizzare niente meno che Giannis! Nonostante la sconfitta, questa notte Justin la racconterà ai nipotini.

Enes Kanter Freedom

Si chiamerà così da oggi in poi e sarà anche cittadino americano. Comincia dunque una nuova vita per questo ragazzone dalla schiena dritta.

