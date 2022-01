I Kings "trollano" Westbrook

Ci vorrebbe più rispetto per Russell Westbrook! Non ne hanno invece i Sacramento Kings che al Golden 1 Center gli dedicano il premio di "giocatore più freddo" della partita. Nella sconfitta dei Lakers l'ex di Rockets e Thunder chiude con 8 punti e 2 su 14 al tiro: nelle ultime tre gare non è mai andato in doppia cifra e sta tirando col 20% dal campo. Disastro Russ.

NBA Harden scatenato, i Nets espugnano Chicago; Gallinari ko 3 ORE FA

LeBron James sempre sopra il ferro

Per LeBron James l'espressione "37 anni e non sentirli", calza sempre a pennello! Pazzesca schiacciata in contropiede sull'assist al tabellone di Malik Monk.

RJ Barrett ci ha preso gusto

Dopo i 31 punti contro gli Spurs, RJ Barrett ne piazza 32 nella vittoria dei Knicks contro i Mavericks, la quinta di fila al Madison Square Garden. Per la prima volta in carriera il talento canadese firma due trentelli consecutivi (tre nelle ultime 5 partite).

Darius Garland come Kyrie e LeBron

Anche Darius Garland è nella storia dei Cleveland Cavaliers! Il giovane playmaker da Vanderbilt firma la sua prima tripla doppia in carriera nel successo dei Cavs sul campo degli Utah Jazz con 11 punti, 10 rimbalzi e 15 assist (career high): dal 2003, con la maglia di Cleveland, Irving ha firmato una tripla doppia, LeBron James 64!

Lillard si opera: stagione finita per Dame?

Brutte notizie per i Portland Trail Blazers visto che la loro stella Damian Lillard ha deciso di operarsi per risolvere i problemi ai muscoli addominali. Secondo Chris Haynes verrà rivalutato tra 6-8 settimane ma non è escluso che venga fermato per il resto della la stagione, visti anche gli scarsi risultati dei Blazers.

