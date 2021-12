Kevin Durant è spaziale!

Un alieno, non c'è altro da dire su Kevin Durant. Coi Nets decimati dal Covid e senza James Harden e Kyrie Irving, KD si prende Brooklyn sulle spalle e firma il successo sui 76ers con 34 punti, 11 rimbalzi e 8 assist, più la tripla con fallo che chiude il match e la cui foto diventa virale!

I Lakers chiamano Isaiah Thomas

E' durata appena un giorno l'avventura in G-League per Isaiah Thomas che, dopo i 42 punti segnati al debutto coi Gran Rapids Gold, è stato chiamato in NBA dai... Los Angeles Lakers! IT, che già aveva giocato con LeBron James ai Cavs e poi anche coi Lakers con alterne fortune, ha firmato un contratto di 10 giorni viste le diverse defezioni per Covid all'interno dei gialloviola, tra cui Westbrook, Monk e Bradley.

Klay Thompson torna dopo Natale

Dopo più di due anni fermo per gravi infortuni Klay Thompson scalpita per tornare in campo ma, a differenza di quanto speravano i tifosi, il suo rientro non avverrà prima di Natale e nemmeno nel match del 25 dicembre dei Golden State Warriors a Phoenix contro i Suns. La data più probabile è quella del 28 dicembre, al Chase Center contro i Denver Nuggets: dai che ci siamo quasi Klay!

Zion Williamson fuori ancora 4-6 settimane

Ancora un rinvio per il possibile rientro di Zion Williamson che, dopo l'operazione al piede in off-season, dovrà stare fuori altre 4-6 settimane per lo stesso problema che ha richiesto nuovi trattamenti. Crescono le possibilità che Zion non esordirà mai in questa stagione anche perchè i New Orleans Pelicans stanno andando malissimo e avrebbe poco senso rischiare.

Trae Young si sposa

In attesa di conquistare un giorno l'anello di campione NBA, Trae Young è pronto a mettersi al dito un altro anello. La superstar degli Atlanta Hawks ha infatti ufficialmente chiesto alla fidanzata Shelby Miller di sposarlo, loro che fanno coppia dai tempi dell'università a Oklahoma.

Curry: "Ora lo posso dire: sono il miglior tiratore di sempre"

