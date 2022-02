DeRozan punta a Jordan e Chamberlain

Clamorosa prima stagione coi Chicago Bulls di DeMar DeRozan! Contro gli Spurs, la sua ex squadra, firma 40 punti ed è il primo Bulls da Michael Jordan con una striscia di 6 gare con almeno 35 punti: MJ ne fece 7 nel 1988 e 10 nel 1986! In questa striscia sta tirando con almeno il 50%, roba da Wilt Chamberlain negli anni '60.

NBA Bulls e Jazz sul velluto. Cadono Bucks e Warriors

I Nets risorgono con Seth Curry e Drummond

L'aria nuova fa bene ai Brooklyn Nets! In attesa di Ben Simmons e del ritorno di Durant, c'è il debutto di Seth Curry e Andre Drummond, arrivati dai 76ers, decisivi per la vittoria sui Kings: si chiude una serie di 11 ko di fila, 3 dei quali in casa. Per Seth ci sono 23 punti e 7 rimbalzi, per Drummond una stoppata da highlights.

Josh Giddey, tripla doppia da record

Col suo modo quasi unico di giocare, Josh Giddey sta continuando tutti. Il 19enne australiano, rookie dei Thunder, nel successo al Madison contro i Knicks chiude con 28 punti, 11 rimbalzi e 12 assist: è il più giovane nella storia NBA con una tripla doppia da 20 punti, con due triple doppie in fila e con una tripla doppia contro i Knicks.

Il decollo di Lonnie Sky-Walker

La schiacciata della notte? Stiamo con Lonnie Walker dei San Antonio Spurs, aka Sky-Walker, che si fa una camminata nell'aria e chiude con un'affondata tonante contro i Bulls.

Jarrett Allen è un All Star

Visto l'infortunio muscolare a James Harden che lo costringerà a rimandare l'esordio coi 76ers a dopo la pausa per l'All Star Game, l'NBA ha deciso di sostituirlo per la gara delle stelle con Jarrett Allen, centro dei Cavaliers che sarà per la prima All Star in casa, proprio a Cleveland.

