Lakers, fallimento storico

Per la prima volta nella storia una delle prime due squadre favorite nelle proiezioni d'inizio stagione viene eliminata nella regular season. Fallimento di portata storica quello di LeBron e compagni!

Embiid MVP

Primo marcatore della Lega, favorito nella corsa a MVP 2022. Joel Embiid vicino a completare "The Process"...

LaMelo showtime

Guardate cosa combina il "Fresh Prince" dei Charlotte Hornets LaMelo Ball, uno dei giocatori più entusiasmanti da osservare. Che show!!

DeAndre espulso

Ennesima espulsione in NBA con il giocatore lanciato in campo aperto verso il ferro abbattuto in volo. Questa volta il carnefice è DeAndre Jordan e francamente sarebbe anche ora di finirla!

Caos a Brooklyn

Qualcuno ha detto Shaqtin'a Fool?

Giannis-show, strana "barzelletta del papà" in conferenza

