Gregg Popovich agguanta il record di vittorie

Col successo contro i Lakers dei suoi San Antonio Spurs, coach Gregg Popovich arriva a 1.335 vittorie in carriera in regular season, il massimo nella storia NBA al pari di Don Nelson. Ancora una e sarà il primo All-Time!

James Harden raggiunge Reggie Miller

Una sola bomba a bersaglio su cinque tentativi ma è sufficiente a James Harden per eguagliare il record di triple di Reggie Miller: la guardia dei 76ers, nel successo sui Bulls, arriva a 2.560 in carriera in regular season, terzo All-Time dietro Ray Allen e Stephen Curry. Il Barba ci è riuscito in 926 gare contro le 1.389 dell'ex Indiana Pacers.

Il ritorno di Victor Oladipo con Miami

Dopo quasi un anno ai box per infortunio, i Miami Heat ritrovano Victor Oladipo! Standing ovation per l'ex Indiana e Houston che firma 11 punti e 4 assist in 15 minuti sul parquet.

LeBron fuori e Westbrook litiga con un tifoso

Trasferta da dimenticare per i Lakers in quel di San Antonio. LeBron James, reduce dai 56 punti contro gli Warriors, resta fuori per un problema al ginocchio e si "nasconde" in panchina incappucciato, con gli occhiali da sole e un sacchetto di pop-corn. Russell Westbrook invece finisce a discutere con un tifoso avversario: "Porta rispetto al mio nome", dice Russ, chiamato "West-Brick", dove "brick" vuol dire mattone, in riferimento ai tanti tiri sbagliati.

Il massimo in carriera di Julius Randle

Non è una stagione memorabile per i New York Knicks ma la vittoria in casa dei Kings va dritta nel libro dei record: Julius Randle infatti è decisivo con 46 punti e 8 triple, entrambi career high, e pure 10 rimbalzi. E' il primo Knicks da 45+10 da Carmelo Anthony nel 2014.

