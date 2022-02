Harden e Embiid fanno paura

Seconda gara assieme e secondo show per James Harden e Joel Embiid, che danno spettacolo al Madison Square Garden dove i 76ers superano i Knicks. Sono 37 punti per Joel, tripla doppia da 29, 10 rimbalzi, 16 assist più 5 recuperi per il Barba, assolutamente calato nel nuovo contesto: era da Iverson nel 2006 che un giocatore dei 76ers non firmava 15 punti e 10 assist nel solo primo tempo. Phila fa paura!

Fischi per LeBron e i Lakers

Non bastano i 32 punti di LeBron James, il suo trentello numero 500 in carriera: i Lakers perdono malamente in casa coi Pelicans e si prendono i fischi del pubblico presente all'arena. Nessuno viene risparmiato, nemmeno il Re dopo una palla persa: ad un certo punto anche Jeanie Buss, la proprietaria, lascia la sua poltrona e se ne va.

I Warriors implodono contro Dallas

Tremenda sconfitta casaliga di Golden State che implode nel quarto periodo e perde contro i Dallas Mavericks. I texani, guidati da Luka Doncic, piazzano un break di 26-3 nel quarto periodo: per i Dubs è il primo ko in regular season sprecando un margine di oltre 20 punti dal novembre 2007 (chiusa una striscia di 62 vittorie).

Il game winner di Kelly Olynyk

Colpaccio dei Detroit Pistons nell'alveare di Charlotte: in overtime la decide Kelly Olynyk con la freccia dall'angolo proprio sulla sirena.

Jae Crowder combina un pasticcio

Finisce dritto tra i bloopers di Shaqtin a fool Jae Crowder che, nel finale della gara persa dai Suns con Utah, sbaglia completamente la misura del passaggio per Booker e di fatto sancisce il ko dei suoi. Jae, anche meno, grazie.

