Benvenuti al luna park di Ja Morant

Ad

I paragoni iniziano a sprecarsi, da Iverson a Westbrook passando per Derrick Rose. In realtà Ja Morant è semplicemente Ja Morant, il giocatore più elettrico e spettacolare al momento in NBA. L'ultima prodezza dell'asso dei Grizzlies è un giro di 360 gradi in aria con successivo canestro che lascia tutti a bocca aperta.

NBA Golden State non si ferma, i Bulls sì! Gallo ko contro i Nets 2 ORE FA

Joel Embiid cancella DeRozan

"I got the ball", "Ho preso la palla"! Più chiaro di così, non si può. Tremenda stoppata di Joel Embiid che respinge il tentativo di schiacciata di DeRozan e di fatto sigilla il successo dei 76ers sui bollenti Bulls. Anche gli arbitri si devono ricredere, invertono il fischio e danno stoppata buona. "I got the ball".

Gary Payton II un po' diverso dal papà

Papà Gary Payton Senior è stato volto franchigia dei Seattle Supersonics ed era soprannominato "il guanto" per le sue doti difensive. Il figlio, Gary Payton II, non ha lo stesso talento e sta faticando a trovare spazio in NBA, ma se ne facciamo una questione di atletismo e di "zompare", vince facile il pargolo, ora ai Warriors.

L'inizio dei Raptors sembra piuttosto... Precious

Sono una squadra totalmente nuova e sarebbero anche senza Siakam, il loro miglior giocatore. Invece i Toronto Raptors volano, a Washington centrano la quinta vittoria consecutiva e fanno anche spettacolo: la schiacciata del nigeriano Precious Achiuwa è terrificante!

Anche David Beckham a tifare Nets

Vedere dei vip a bordocampo alle partite NBA non fa sempre notizia, però a volte è bello notare quando passano stelle, o ex campioni, di altri sport. E' capitato al Barclays Center, dove a vedere i Nets di Harden e Durant c'era David Beckham, l'ex ala destra del Manchester United, dell'Inghilterra e per un breve periodo del Milan.

Assist, stoppate, triple: le magie di Doncic a Tokyo 2020

NBA Golden State non si ferma, i Bulls sì! Gallo ko contro i Nets 2 ORE FA