Discreto Shai Gilgeous-Alexander allo Staples Center: 28 punti, 6 assist, 4 triple, è responsabile di 20 degli ultimi 26 punti dei Thunder tra assist e canestri, e chiude la partita contro i Lakers con questo missile da distanza siderale, la "logo-tripla".

No LeBron, no party: è rimonta OKC

Gli Oklahoma City Thunder potrebbero chiedere di giocare sempre contro i Lakers: due gare in stagione e due vittorie, le uniche dell'annata di OKC (entrambe con LeBron James seduto). E sempre in rimonta: da -25 la prima, da -19 questa (25-44 nel secondo quarto). Due indizi cominciano a fare una prova...

Nessuno come Clarkson dalla panca

Anche senza Donovan Mitchell, gli Utah Jazz vincono ad Atlanta e continuano a volare. Il protagonista è Jordan Clarkson, 30 punti complessivi, 25 nella ripresa. Per il "Sesto uomo dell'anno" in carica è il primo trentello stagionale, il sesto considerando anche l'anno scorso: nessun altro ne ha più di due in questo periodo!

Seth Curry vuole fare la storia

Anche senza Ben Simmons, pure senza Tobias Harris nelle ultime tre gare e con un Joel Embiid un po' acciaccato, i Philadelphia 76ers sono in un gran momento: 5 vittorie in fila e 7-2 totale. Uno dei segreti è Seth Curry che nella notte ha firmato 23 punti a Detroit (16 nel primo quarto) e viaggia a 18 di media con oltre il 61% dal campo e il 53% da tre (nessuno nella storia ha chiuso con almeno 15 punti tirando con oltre il 60% e oltre il 50% dall'arco).

Cunningham come Hill e Isiah Thomas

Si inizia a vedere qualcosa... Terza partita e prima "doppia doppia" per Cade Cunningham, la prima scelta assoluta dell'ultimo Draft. Per lui 18 punti, 10 rimbalzi e 4 assist: eguaglia due icone dei Pistons come Grant Hill e Isiah Thomas a far registrare una "doppia doppia" entro la terza gare in carriera.

