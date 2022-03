C'è il barbiere a bordocampo: Edwards resta di sasso

Se anche Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns restano stupiti, vuol dire che la roba è davvero grossa. A Minneapolis, nei minuti finali della gara tra Timberwolves e Mavericks, l'attenzione di tutti si sposta a bordocampo, dove lo yuoutuber Jidion si fa sistemare i capelli dal barbiere. Nemmeno l'arbitro riesce a trattenere le risate.

L'assist "tunnel" di Luka Doncic

Prima dell'ingresso in scena del barbiere c'è stata una partita e il pubblico ha assistito a giocate stellari come l'assist "tunnel" di Luka Doncic che manda a schiacciare Kleber dopo aver fatto passare la palla tra le gambe di Prince.

Devastante affondata di Rui Hachimura

Dal Sol Levante con furore! Tremenda schiacciata mancina del giapponese Rui Hachimura che si porta a casa per ricordo il ferro dei Detroit Pistons.

Il miglior Klay Thompson non basta

Ad Atlanta Klay Thompson sfodere la miglior partita da quando è tornato in campo ma non basta agli Warriors per avere la meglio degli Hwaks. Alla fine il suo tabellino dice 37 punti con 9 triple in 40': l'ultima volta in cui ha segnato così tante bombe l'NBA era un filo diversa... Westbrook era ancora a Oklahoma City, Ja Morant non era ancora stato scelto e sul parquet c'erano Dwyane Wade e Dirk Nowitzki. Sembra una vita fa!

LaMelo Ball ha cambiato marcia

Gli Charlotte Hornets superano anche gli Utah Jazz e centrano la sesta vittoria nelle ultime sette partite, conservando per ora il nono posto davanti ad Atlanta. Uno dei motivi del buon momento è certamente la crescita di LaMelo Ball che nelle ultime sei partite viaggia a 21 punti con 6 rimbalzi e 7 assist di media segnando 4 bombe e tirando col 47% e col 100% ai liberi.

