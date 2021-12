Cambio di rotta "storico" per gli Houston Rockets

Ad

Molto singolare quanto successo a questi Rockets in pieno "rebuilding": dopo 15 sconfitte di fila e un preoccupante record di 1-16, Houston ha invertito la rotta e la scorsa notte coi Pelicans ha centrato la sesta vittoria consecutiva! Sono la prima squadra in tutti gli sport professionistici americani, NFL, NHL e MLB comprese, ad avere questo "colpo di coda".

NBA Vittorie per Jazz e Raptors, bene anche Hornets e Rockets 2 ORE FA

Charlotte Hornets, una macchina da punti

Che gli Charlotte Hornets fossero una delle squadre più divertenti non c'erano dubbi, di sicuro nelle loro gare non ci si annoia e si vedono un sacco di canestri. Non è un caso che siano la prima squadra dai Nuggets del 1990, 31 anni fa, a giocare 4 gare in fila dove il punteggio complessivo supera i 250 punti! 146-143 a Houston, 133-119 a Chicago, 127-125 a Milwaukee, 130-127 ad Atlanta (unica vinta).

Miles Bridges: dalle stalle alle stelle

In assenza di LaMelo Ball e altri tre giocatori entrati nel protocollo anti-Covid, è Miles Bridges a prendersi sulle spalle gli Charlotte Hornets che vincono ad Atlanta. Per lui 32 punti con 4 rimbalzi e 4 triple: è il sesto "trentello" stagionale per l'ala mancina, lui che ne aveva firmati tre in tutto nelle prime tre stagioni NBA. All Star? Sì, è un All Star.

Il poster di John Collins

La giocata più spettacolare della notte la firma uno dei giocatori più potenti quando arriva nei pressi del ferro: John Collins! Decollo e si porta a casa la "testa" del povero Cody Martin.

La "zingarata" di Fred VanVleet

Un giocoliere con la palla in mano la stella dei Raptors Fred VanVleet: manda completamente fuori giri Gafford, penetra, perde palla, la recupera e poi insacca un canestro che vedete soltanto al campetto.

Melo Anthony: "Stoppate e rubate? Difendo per la squadra"

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA