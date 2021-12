Con Jokic ride anche l'arbitro

Il primo ciak non è buono, rifacciamo! La palla a due di inizio gara tra Clippers e Nuggets va rifatta perchè l'arbitro Bill Kennedy scoppia a ridere vedendo il movimento di Nikola Jokic, una sorta di "twerk" col sedere... Sono feste anche in NBA.

Volano spintoni tra Harrell ed Embiid

Parlare di rissa è esagerato, più un "tango aggressivo" quello ballato da Montrezl Harrell e Joel Embiid. "Ha simulato", ha detto il lungo dei 76ers, "Se vuoi fare la parte del duro, resti lì e non ti lamenti del resto", ribatte il giocatore degli Wizards, espulso per doppio fallo tecnico.

Che ritorno per Zach LaVine

Rientrato dopo lo stop per il Covid, Zach LaVine firma con 32 punti, 5 assist e 5 triple la vittoria dei suoi Bulls contro Indiana. E' il suo 65esimo trentello in maglia Chicago, "soltanto" 472 in meo di Michael Jordan. "Quel tizio non era reale", commenta divertito LaVine su Twitter.

Josh Giddey con una statistica rara

Che fosse un giocatore particolare si era capito. Infatti l'australiano Josh Giddey chiude con 10 assist, 10 rimbalzi ma 0 punti nella vittoria dei Thunder sui Pelicans: roba che non si vedeva da 50 anni, da Norm Van Lier nel 1971.

Ricky Rubio-Kevin Love, dove ci eravamo visti?

Hanno praticamente iniziato la carriera NBA assieme, quest'anno si sono ritrovati a Cleveland. Ricky Rubio e Kevin Love la scorsa notte sono partiti in quintetto per i Cavs contro Toronto, la prima volte che accadeva loro assieme dal 16 aprile 2014 quando entrambi erano ai Minnesota Timberwolves.

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

