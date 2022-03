Jrue Holiday for the win!

Antipasto di playoff a Milwaukee dove i Bucks battono in volata i Miami Heat rimontando da -14: decisivo il canestro a fil di sirena di Jrue Holiday, MVP con 25 punti, 6 rimbalzi e 11 assist.

NBA Harden-Embiid show, 76'ers ok: i Bucks vincono sulla sirena a Miami 2 ORE FA

Harden accolto come un re a Phila

Dopo due gare in trasferta, arriva il debutto casalingo per James Harden a Philadelphia con la maglia dei 76ers e non poteva andare meglio: 26 punti, 9 rimbalzi e 9 assist nel successo sui Knicks, soprattutto un'accoglienza da vero re. "Stasera è stato come un film. Splendida atmosfera, sembrava una gara di playoff", ha detto un Harden molto felice.

Wood porta i Rockets all'overtime, ma vince Utah

Canestrone di Christian Wood che batte la sirena con una bomba siderale e forza la sfida all'overtime tra i suoi Rockets e i Jazz. Alla fine però vince Utah, al nono successo nelle ultime dieci, grazie a 37 punti e 10 assist di Donovan Mitchell.

Miles Bridges distrugge il ferro

La potenza squassante con cui va al ferro Miles Bridges! L'ala degli Charlotte Hornets si conferma uno dei più spettacolari quando si lancia verso il ferro.

Buona la prima di Isaiah Thomas

Colpo di Charlotte sul parquet di Cleveland e esordio convincente di Isaiah Thomas: esce dalla panchina e firma 10 punti in 14 minuti con 4 su 11 al tiro. L'ex stella dei Celtics vuole capitalizzare questa nuova chance NBA.

