Ritorno di Durant

Ad

Ritorno amaro per Kevin Durant a giudicare dal risultato - Nets incappati nella "L" contro il rullo compressore Miami - ma prolifico in termine di referto: 31 punti, 4 rimbalzi e 4 assist... Non male per uno che non si vedeva da gennaio! Sarà chiamato a risollevare le sorti della franchigia di Brooklyn.

NBA Harden-Embiid show, 76'ers ok: i Bucks vincono sulla sirena a Miami IERI A 08:42

Gallo in doppia cifra

Il nostro Danilo Gallinari parte in quintetto e agguanta la doppia cifra (11 punti + 5 rimbalzi) nella notte i cui gli Hawks si tolgono lo sfizio di sconfiggere i quotatissimi Chicago Bulls di DeMar DeRozan. Si scalda la lotta per il play-in e il Gallo sale di colpi.

Westbrook umiliato

Qui Reggie Jackson nel derby di LA con una giocata spaccacaviglie si prende beffe di un Russell Westbrook sempre più in confusione, emblema del momentaccio vissuto da quel che resta dei Los Angeles Lakers.

Purtroppo per Russ non è l'unica cartolina imbarazzante del suo personale derby della città degli angeli (e dei demoni).

Ancora Ja Morant

Poteva mancare nella nostra rassegna Ja Morant, il giocatore più esaltante della Lega? Nella notte (della sconfitta nel big match contro i Celtics al TD Garden) il punto esclamativo del papabile MVP è la schiacciata mancina al ferro... Che atleta!

Malik Monk raggio di luce

Malik Monk è forse l'unica nota "lieta" in questo momento per i derelitti Los Angeles Lakers, qui prende fuoco perfezionando l'alley-oop in grande stile!

NBA Doncic batte Curry, i Celtics superano la banda Ja Morant 5 ORE FA