Prince + Edwards = Vittoria Twolves

Ad

Pazzesca partita a Philadelphia dove i Minnesota Timberwolves battono i 76ers nonostante i 42 punti di Embiid. Le giocate decisive? Il furto di Russell per il canestro del sorpasso di Prince, e la stoppata di Anthony Edwards sull'ultimo disperato tentativo di Embiid.

NBA Suns devastanti: 16 vittorie di fila. Miami espugna Chicago UN' ORA FA

Il poster di Alex Caruso

"Yes, white man can jump!". Le doti atletiche di Alex Caruso non sono più una sorpresa da tempo ma fa sempre impressione vederlo decollare così e far impazzire i tifosi Bulls.

Il novembre perfetto dei Suns

I Phoenix Suns sbancano anche Brooklyn, centrano la 16esima vittoria consecutiva e completano un mese perfetto: infatti a novembre hanno vinto tutte le gare giocate, 16 appunto, una striscia iniziata dopo il ko contro Sacramento il 28 ottobre. Il prossimo match sarà l'1 dicembre, il big match in casa coi Warriors: la corsa si fermerà o proseguirà?

Wizards letali in "crunch time"

Colpo esterno degli Wizards che vincono a Dallas contro i Mavericks. Soprattutto si confermano quasi imbattibili nel cosidetto "crunch time", le partite punto a punto in volata: Washington è infatti 10-1 di record quando lo scarto è minore o uguale a 5 punti negli ultimi 5' di gara.

John Wall vuole tornare coi Rockets

Dopo 15 sconfitte di fila, Houston vince due partite consecutive: prima coi Bulls, stanotte con gli Hornets. Intanto John Wall ha chiesto di poter tornare a giocare, dopo che si era accordato con la franchigia per stare fuori in attesa di essere scambiato. Potrebbe essere un bene per entrambe le parti.

Fois: "Chris Paul fa ogni cosa per vincere, lavora 24 ore al giorno"

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi UN GIORNO FA