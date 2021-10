Paul George come "Arsenio Lupin": 8 palle rubate

Incredibile prestazione di Paul George che nel successo dei Clippers sui Blazers mettere a referto 8 recuperi, 8! Massimo in carriera per lui, terzo nella storia della franchigia dietro soltanto alle 10 di Lou Williams e alle 9 di Doc Rivers (che è stato suo allenatore proprio a LA). Il record NBA appartiene a Kendall Gill, 11 "furti" con gli allora New Jersey Nets il 3 aprile 1999.

Brown, Markkanen, Collins, Edwards: la notte dei poster!

Quando si parla di "poster", è ovviamente qualcuno che zompa e schiaccia praticamente in testa all'avversario. Non c'è molto da dire, solo da guardare... Partiamo da Jaylen Brown in Celtics-Hornets!

A seguire, Lauri Markkanen dei Cleveland Cavs contro Denver, in testa all'MVP Jokic.

John Collins di Atlanta decolla sopra Olynyk dei Pistons

Infine "The Ant-Man", Anthony Edwards dei Timberwolves contro i Pelicans

Hot: Chicago è 4-0, come i Bulls del 1996-97

Che i Chicago Bulls fossero candidati ad una stagione importante, ce lo si poteva aspettare. L'inizio 4-0 ( vittoria nella notte sui Raptors ) non era così scontato, anche perchè la formazione che ora conta DeRozan, Lonzo Ball, Alex Caruso, più i già presenti LaVine e Vucevic, ha eguagliato la partenza della squadra del 1996-97 con Jordan, Pippen e Rodman che poi vinse il titolo. Per far capire: LaVine non aveva mai vinto 4 gare in fila in carriera prima di adesso.

Cold: Damian Lillard spara a salve, "It's not Dame Time"

Per adesso, è tutto tranne che Dame-Time. L'inizio di stagione di Damian Lillard è molto, molto difficile: i Portland Trail Blazers sono 1-2 di record e la star sta tirando molto male, 34% complessivo dal campo, soprattutto 2 su 24 dall'arco (0 su 8 stanotte), l'8% (viaggia col 37% da tre in carriera).

Basta tiri liberi gratis in NBA

Come riporta StatMuse, in questo inizio di stagione si tirano in media 19.5 tiri liberi a partita, il minimo nella storia della NBA. Evidentemente le nuove regole legate ai falli sul tiro, che stanno "limitando" attaccanti di razza come Harden o Trae Young, stanno avendo un grosso effetto.

