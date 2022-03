Siakam e i Raptors stoppan Boston

Un grandioso Pascal Siakam guida i Raptors al successo in overtime sui Boston Celtics, la squadra più calda della NBA, reduce da 24 vittorie nelle ultime 28 partite, ma senza Jaylen Brown, Jayson Tatum e l'infortunato Robert Williams. Per il camerunense è la quarta gara da almeno 40 punti e 10 rimbalzi in maglia Raptors, tante quante quelle di DeRozan e Vince Carter combinate. A marzo Siakam viaggia a 27 punti, 8 rimbalzi e il 53% dal campo, e Toronto ha vinto 9 delle ultime 11 partite.

NBA Bane e Brooks sono Batman e Robin, Warriors ko; Jokic-show

Melton si prende il poster di Looney

Terrificante schiacciata di DeAnthony Melton che vede la corsia libera verso il ferro e inchioda sulla testa di Kevon Looney, finito suo malgrado nel poster della guardia dei Grizzlies.

Jalen Green quello di Poeltl

Non da meno la giocata del salterino Jalen Green! Il rookie degli Houston Rockets non si preoccupa minimamente del lungo degli Spurs Poeltl e gli schiaccia letteralmente in testa.

KJ Martin, per un pelo... Rockets beffati

Finale thrilling a Houston dove i Rockets sfiorano l'overtime contro gli Spurs nel derby texano: la tripla allo scadere di KJ Martin gira due volte sul ferro e poi esce! Una vittoria che porta San Antonio a ridosso dei Lakers per il decimo posto a Ovest, l'ultimo per il Play-In.

Cavs vincenti senza LeBron James

Con la 16esima gara da almeno 20 punti e 10 assist di Darius Garland i Cleveland Cavaliers battono Orlando e conquistano la vittoria numero 42 del 2021-22. Per i Cavs si tratta della prima stagione con record vincente, esclusa l'era LeBron James, dal 1997-98.

