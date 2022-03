Alex Caruso is back!

Dopo quasi due mesi fuori per la rottura del polso (21 gennaio), i Chicago Bulls ritrovano Alex Caruso. L'ex giocatore dei Lakers è subito decisivo con 11 punti in 29' nel successo sui Cleveland Cavaliers.

NBA Thompson monumentale, Warriors battono Bucks 2 ORE FA

Klay Thompson sempre più caldo

Sente aria di playoff che si avvicinano, ha sentito la sfida contro i Bucks campioni NBA e così Klay Thompson sfodera una prova magica per firmare la vittoria dei suoi Warriors. Per la guardia ci sono 38 punti, season high, con 8 triple e 15 su 24 al tiro: è la 300esima gara in carriera da oltre 20 punti per Klay.

Il career high di Josh Hart

Notte da sogno per Josh Hart che aggiorna il proprio massimo in carriera nella vittoria dei Portland Trail Blazers su Washington. Per la guardia arrivata dai Pelicans ci sono 44 punti (il precendente record era di 30), 8 rimbalzi e 6 assist in 36'.

Il career high di Jordan Clarkson

Gara da ricordare anche per Jordan Clarkson che mette la sua firma sul successo di Utah contro Sacramento. Il sesto uomo dell'anno in carica chiude con 45 punti con 7 triple: il massimo per un giocatore dalla panchina in questa stagione, il record di franchigia per una riserva e il suo quarto quarantello in carriera.

Il danese Lundberg ai Suns

Tra i tanti giocatori che hanno lasciato il CSKA Mosca a causa della guerra in Ucraina c'è anche Iffe Lundberg. La guardia danese ha deciso di tentare l'avventura in NBA e ha firmato un contratto "two-way" coi Phoenix Suns, la miglior squadra per record della Lega.

