Schiacciata e buzzer beater: Ja Morant Show

Dopo i 46 punti di sabato notte, Ja Morant aggiorna il proprio career high coi 52 contro gli Spurs. Una gara che finisce dritta nella storia dei Grizzlies, impreziosita da un paio di numeri tutti da gustare...

NBA Ja Morant, show da 52 punti. Heat ok con i Bulls, crollo Nets 2 ORE FA

Che notte per Scottie Barnes

Anche se il premio di rookie dell'anno sembra già assegnato a Evan Mobley dei Cavs, Scottie Barnes dei Raptors decide di riscrivere la storia dei giocatori al primo anno in NBA: contro i Nets griffa una gara da 28 punti, 16 rimbalzi, 5 rubate con 12 su 14 al tiro, e diventa il primo rookie di sempre con una gara da 25+15+5 con l'85% al tiro.

Il poster di Caleb Martin

Escluso Ja Morant, la giocata della notte la firma Caleb Martin! L'esterno dei Miami Heat posterizza Nik Vucevic con una schiacciata devastante.

Il ritorno di Markelle Fultz

Una standing ovation accoglie il ritorno in campo di Markelle Fultz dopo oltre un anno ai box per l'infortunio al ginocchio. La guardia degli Orlando Magic firma 10 punti e 6 assist in 16 minuti sul parquet. Welcome back Markelle!

Augustin ai Lakers, Jordan verso i 76ers

Chiuso il mercato degli scambi, resta aperto quello dei free agent: i Los Angeles Lakers sono prossimi all'ingaggio del regista DJ Augustin, liberato dai Rockets, e taglieranno DeAndre Jordan. Il centro texano potrebbe finire ai 76ers per fare da riserva a Embiid.

