Kyrie Irving is back!

Lo abbiamo atteso per tanto, può giocare solo in trasferta, ma finalmente c'è! Kyrie Irving torna in campo e firma una prova da 22 punti con 9 su 17 al tiro in 32' nel successo dei Brooklyn Nets sul campo dei Pacers, con anche un canestro sulla sirena del terzo periodo. "È stato incredibile per me, non voglio dare per scontato queste emozioni e questa opportunità. L’ho attesa per mesi", ha detto Kyrie nel post partita.

Lance Stephenson e la chitarra

Non per nulla il suo soprannome da sempre è "Born Ready", "Nato pronto". Infatti Lance Stephenson torna agli Indiana Pacers e stampa una prova da 30 punti, 20 con 4 triple nel solo primo quarto contro i Nets, il primo di sempre nella storia NBA a firmare 20 punti nel primo periodo uscendo dalla panchina. E come da tradizione, ogni tripla è festeggiata da un giro di chitarra!

La redenzione di Kevin Porter Jr

Qual'è il modo migliore per riscattarsi dopo aver fatto il pazzo con uno dei tuoi allenatori ed essere stato sospeso per una gara dalla tua squadra? Semplice, segnare il tiro della vittoria allo scadere al ritorno in campo. Questo è Kevin Porter Jr per gli Houston Rockets!

Kelly Oubre prende fuoco dall'arco

Gli Hornets travolgono Detroit grazie anche alla prova di Kelly Oubre, autore di 32 punti con 9 triple, 8 delle quali nel quarto periodo. Eguaglia Michael Redd, Joe Johnson e Kevin Love con 8 bombe in un solo periodo: il record è di Klay Thompson con 9!

Colpi proibiti tra Herro e Nurkic

Finisce in rissa tra Tyler Herro e Jusuf Nurkic nella gara vinta da Miami a Portland. La guardia degli Heat non gradisce il blocco alle spalle del centro bosniaco, lo insegue, lo spintona da dietro e scatena la reazione di Nurkic che porta al parapiglia e all'espulsione di entrambi.

Jokic perde la testa poi chiede scusa: "Ho fatto una cosa stupida"

