Chris Paul è semplicemente decisivo

Ad

Ci sarà un motivo se lo chiamano "Point God"! Chris Paul sigla il successo dei Suns a Portland con 24 punti e 14 assist, e segna il canestro che porta la gara al supplementare: CP3 tira col 61% nel "clutch", ovvero quando la partita si deve decidere. Nettamente primo in NBA.

NBA Il "canestro della storia" di Stephen Curry, re delle triple NBA 2 ORE FA

Il trentello di Patty Mills per i Nets

No Harden (e Irving), no problem per i Nets se c'è un Patty Mills così bollente. L'australiano firma una gara da 30 punti con 7 triple, compresa quella per forzare il match coi Raptors all'overtime: è il primo trentello dal 2019 per "Bala".

Durant costretto agli straordinari

Senza James Harden e con diversi giocatori nel protocollo anti-Covid, Kevin Durant deve fare gli straordinari per firmatre la vittoria dei Nets in overtime contro Toronto. Per KD arriva la 14esima tripla doppia in carriera - 34 punti, 13 rimbalzi e 11 assist - in 48 minuti, il massimo in una gara con overtime dal 2014, quando era ancora a OKC.

Siakam "posterizza" Durant

Ha messo nel poster Kevin Durant schiacciandogli letteralmente in testa: Pascal Siakam è per forza il re delle giocate della notte.

Portland a picco: è ora di fare uno scambio?

I Trail Blazers sono sempre più in crisi, hanno perso la sesta di fila stanotte in casa contro i Suns, hanno vinto solo una delle ultime 10 gare e sono la seconda peggior difesa dell'NBA. Serve una scossa, uno scambio: il nome di Ben Simmons resta quello più caldo...

Lebron: "Dormo dalle 12 alle 8, poi dalle 8.30 alle 12.30"

NBA Nets e Suns all’overtime, Warriors ok col record di Curry 3 ORE FA