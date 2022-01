LeBron James chiede scusa ai tifosi

"Vi chiedo scusa e vi prometto che faremo di meglio". Questo è il messaggio attraverso i social di LeBron James per tutti i tifosi dei Los Angeles Lakers dopo la brutta sconfitta di Denver e il record di 21 vinte e 22 perse, decisamente sotto le aspettative per i gialloviola. Il "Re", 37 anni, non ha alcuna intenzione di abbandonare i sogni di titolo.

Durant va ko: 4-6 settimane di stop (almeno)

Non c'è pace per i Brooklyn Nets. Dopo i problemi dello scorso anno e quelli di questa stagione fra Covid e lo status di non vaccinato di Kyrie Irving, ci si mette anche l'infortunio a Kevin Durant. Il candidato MVP, uscito nella gara coi Pelicans per un colpo fortituito al ginocchio dal compagno Bruce Brown, dovrà rimanere fuori dalle 4 alle 6 settimane per una distorsione del legamento mediale collaterale. Nessuna rottura, ma un imprevisto che rischia di costare ai Nets i primissimi posti ad Est.

I Warriors perdono Draymond Green

Momentaccio per i Golden State Warriors che, al netto del ritorno di Klay Thompson, incappano nella quinta sconfitta in sette gare e dovranno fare a meno del loro leader Draymond Green per almeno due settimane. Gli esami infatti hanno rilevato che il problema al polpaccio per cui soffre da qualche giorno è legato ad un guaio alla parte bassa della schiena. "Dobbiamo essere cauti. La stagione è lunga e non c’è ragione per accelerare il suo rientro", ha detto coach Steve Kerr.

Cunningham schiaccia e viene espulso

Ogni esultanza provocatoria è punita in NBA, non si può fare! Soprattutto se sei una matricola al primo anno. Lo scopre sulla sua pelle Cade Cunningham che, già con un fallo tecnico sul groppone, esulta dopo una gran schiacciata rovesciata in testa a Jalen Smith, si becca il secondo tecnico e viene spedito sotto la doccia.

Gobert... appena dopo la sirena

Per un pelo! Rudy Gobert infila un canestro irreale dalla propria area, un lancio da touchdown: peccato per lui che la sirena sia suonata da qualche centesimo di secondo e quindi la sua prodezza sia vanificata.

Klay Thompson: "Notte indimenticabile, ne è valsa la pena"

NBA Golden State ancora ko: sono 5 nelle ultime 7 gare 3 ORE FA