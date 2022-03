Incendio a Toronto, arena evacuata

Principio di incendio alla Scotiabank Arena di Toronto durante la gara tra Raptors e Pacers, rimasta ferma per oltre un'ora per permettere ai pompieri di sistemare il problema ad una delle casse audio sospese sopra gli spalti. Il match era già a +28 per i Raptors prima dell'intervallo ma in ogni caso il pubblico non ha potuto seguire i restanti due periodi.

Drummond e il gesto della pace

Lanciato in contropiede per la schiacciata, Andre Drummond fa il gesto della pace verso la panchina degli Heat prima di depositare il pallone nel canestro. Va bene il dominio dei Nets a Miami, ma forse poteva risparmiarselo.

Irving giura fedeltà ai Nets

Kyrie Irving sarà free agent in estate ma sembra che la sua scelta sia ben chiara ovvero prolungare il contratto coi Brooklyn Nets. "Non c’è alcuna ragione per la quale dovrei lasciare il mio uomo con il numero 7. Ci aspettano ancora dei grandi momenti insieme", il chiaro riferimento di Kyrie a Kevin Durant.

La potenza di Boogie Cousins

A Denver con coach Mike Malone sembra sti ritrovando la forma e la felicità dei giorni migliori DeMarcus Cousins. E sfoga tutta la sua potenza con il rimbalzo offensivo e la gran schiacciata.

Stagione finita per Josh Giddey

Si chiude in anticipo la prima stagione NBA di Josh Giddey. Il gioiello australiano degli Oklahoma City Thunder, una delle migliori matricole viste quest'anno, è costretto a fermarsi a causa di un'infiammazione all'anca.

